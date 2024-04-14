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Состоялось первенство бакинских поселков по дзюдо

Состоялось первенство бакинских поселков по дзюдо Состоялось первенство поселков Баку (U-13) по дзюдо.
Индивидуальные
14 апреля 2024 г. 23:28
Состоялось первенство бакинских поселков по дзюдо

Состоялось первенство поселков Баку (U-13) по дзюдо.

Как передает Report, турнир был организован совместно министерством молодежи и спорта, Бакинской службой благоустройства (БСБ) и Федерацией дзюдо Азербайджана. В первенстве участвовали около 400 юных дзюдоистов из различных клубов, обществ и спортивных организаций бакинских поселков.

Победителям были вручены велосипеды со стороны БСБ, а все призеры получили денежные призы.

Главной целью соревнования было формирования среди детей здорового образа жизни посредством спорта, повышение интереса к дзюдо в бакинских поселках, а также добиться массовой агитации и пропаганды дзюдо.

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