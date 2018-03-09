Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Состоялось открытие XII Зимних Паралимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.

Как сообщает Report, церемония открытия прошла на Олимпийском стадионе Пхёнчхана. Паралимпиада пройдет в течение 10 дней, будет разыграно 80 комплектов медалей в шести видах спорта: в биатлоне, горнолыжном спорте, лыжных гонках, сноуборде, следж-хоккее и керлинге на колясках.

Соревнования Паралимпийских игр, в которых Азербайджан не принимает участие, проходят в трех категориях - для слабовидящих спортсменов, а также для участников, проходящих дистанцию стоя (с частичной или полной потерей по меньшей мере одной конечности) и сидя на различных модификациях инвалидных колясок.

Наибольшее количество наград будет разыграно в горнолыжном спорте (30) - в скоростном спуске, слаломе, гигантском слаломе, супергиганте и комбинации. Лыжники будут соревноваться в спринте, гонках на 7,5, 10, 12, 15 и 20 км (в зависимости от пола и класса), а также в смешанной и открытой эстафетах. В биатлоне запланированы гонки на 7,5, 12,5 и 15 км у мужчин и 6, 10 и 12,5 км у женщин, тогда как в следж-хоккее соревнуются мужчины, а в керлинге - смешанные команды, в которых могут быть участники любого пола.

Паралимпиада 2018 года станет рекордной по количеству участников - 567 спортсменов из 49 стран, причем Грузия, Таджикистан и КНДР впервые примут участие в Паралимпийских играх. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе - ввиду дисквалификации Паралимпийского комитета России (ПКР), при этом не сможет принять участие команда по следж-хоккею.

Отметим, что церемония закрытия Паралимпиады состоится 18 марта.