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Состоялось открытие чемпионата Азербайджана по борьбе

Состоялось открытие чемпионата Азербайджана по борьбе Состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана по борьбе.
Индивидуальные
7 декабря 2021 г. 17:36
Состоялось открытие чемпионата Азербайджана по борьбе

Состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана по борьбе.

Как сообщает Report, на церемонии приняли участие заместитель министра молодежи и спорта Марина Васильева, глава спортивного отдела министерства Фарид Мансуров и исполняющий обязанности президента Федерации борьбы Азербайджана Намиг Алиев.

В начале церемонии была объявлена минута молчания в честь погибших в Отечественной войне. Далее Марина Васильева поприветствовала участников соревнования: «Поздравляю всех, потому что это очень важное соревнование. Из-за пандемии большинство наших турниров не состоялись. Еще раз поздравляю и желаю всем удачи».

Намиг Алиев отметил, что из-за некоторых проблем, в течение 2 лет, соревнования не проводились: «Наконец-то в этом году мы проводим чемпионат. Чемпионат Азербайджана для нас очень важен. Мы уже оставляем год олимпиады позади. Наши спортсмены на олимпиаде смогли завоевать три медали. Это нас не устраивает, если сравнивать с прошлыми годами. Олимпийская медаль – это нечто другое. Пандемия утихает и спорт возвращается на свое место. Проведение первенства Азербайджана свидетельство этому. Нас ждет интересная борьба. Осталось не долго до летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Победители чемпионата будут представлять нас на олимпийских отборочных турнирах».

Фарид Мансуров также поприветствовал участников и пожелал им удачи.

Далее чемпионат был объявлен открытым.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGüləş üzrə Azərbaycan çempionatının açılışı olub

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