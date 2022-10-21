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Состоялось официальное открытие "Мингячевирской регаты"

Состоялось официальное открытие "Мингячевирской регаты" Состоялось официальное открытие "Мингячевирской регаты" по гребле.
Индивидуальные
21 октября 2022 г. 11:35
Состоялось официальное открытие Мингячевирской регаты

Состоялось официальное открытие "Мингячевирской регаты" по гребле.

Как сообщает Report, в открытии организованного в Суговушане соревнования приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, генсек Федерации Азербайджана по каноэ и гребле Фархад Алиев, президент Федерации волейбола Азербайджана Фарид Халилов, начальник главного управления молодежи и спорта города Баку, член Национального олимпийского комитета Рагиф Аббасов, представители других федераций, ветераны Отечественной войны и гости.

Мероприятие началось с прозвучавшего государственного гимна. Затем зрителям были представлены участники регаты.

Наряду с Азербайджаном в "Мингячевирской регате" принимают участие команды из Болгарии, Италии, Грузии, Венгрии, Молдовы, Польши, Казахстана, Румынии, Сербии, Турции, Узбекистана и Украины.

Сегодня в Суговушане определятся победители соревнований на каяках и каноэ.

Соревнование продолжится 22-23 октября в олимпийском учебно-спортивном центре "Кура".

Победители будут награждены дипломами, медалями и кубком.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Mingəçevir Reqatası"nın rəsmi açılış mərasimi keçirilib

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