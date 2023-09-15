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Состоялось очередное заседание коллегии Министерства молодежи и спорта

Состоялось очередное заседание коллегии Министерства молодежи и спорта Состоялось очередное заседание коллегии Министерства молодежи и спорта.
Индивидуальные
15 сентября 2023 г. 11:31
Состоялось очередное заседание коллегии Министерства молодежи и спорта

Состоялось очередное заседание коллегии Министерства молодежи и спорта.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе заседания были вручены медали и нагрудные знаки Фагану Сафарову, Агагусейну Гусейнову, Рамину Мамедову, Эмилю Амирматову, Зауру Аббасову, Азеру Керимли, Рамизу Махмудову, Ахлиману Ибрагимову, награжденным распоряжением президента Азербайджанской Республики медалями "За отличие на государственной службе".

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов поздравил награжденных и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

По итогам заседания под председательством министра Фарида Гаибова была принята Единая спортивная классификация Азербайджанской Республики на 2023-2024 годы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGənclər və İdman Nazirliyinin növbəti Kollegiya iclası keçirilib

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