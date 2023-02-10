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Состоялись очередные матчи чемпионата Азербайджана по шахматам

Состоялись очередные матчи чемпионата Азербайджана по шахматам Состоялись встречи 6-го тура чемпионата Азербайджана по шахматам среди женщин
Индивидуальные
10 февраля 2023 г. 09:38
Состоялись очередные матчи чемпионата Азербайджана по шахматам

Состоялись встречи 6-го тура чемпионата Азербайджана по шахматам среди женщин.

Как сообщили Report в Федерации шахмат Азербайджана, единственная ничья в отчетном туре была зафиксирована в поединке между Ляман Гаджиевой и Ханым Баладжаевой.

Лидер соревнования, Аян Аллахвердиева, в 6-м туре обыграла Зейнаб Мамедъярову. Чемпионка Азербайджана прошлого года Говхар Бейдуллаева, играя черными фигурами, обыграла Хаялу Абдулла.

Тюркан Мамедъярова проиграла Нармин Абдиновой, а дебютантка Нуртан Нуриева уступила Сабине Ибрагимовой.

После шести туров первое место занимает Аян Аллахвердиева, имеющая в своем активе 4,5 очка. На втором месте Говхар Бейдуллаева, которая отстает от лидера на пол-очка. Сабина Ибрагимова и Ханым Баладжаева, имеющие по 3,5 очка, делят 3-е и 4-е места соответственно.

Отметим, что национальный чемпионат завершится 14 февраля.

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