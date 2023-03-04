Состоялась жеребьевка чемпионата Европы, который пройдет в Баку

Сегодня в Шахдаге была проведена жеребьевка чемпионата Европы, который пройдет 17-21 мая в Баку.

Сегодня в Шахдаге была проведена жеребьевка чемпионата Европы, который пройдет 17-21 мая в Баку.

Как передает Report, на мероприятии приняли участие президент Технического комитета Европейской гимнастики по художественной гимнастике Евгения Трикомити, члены комитета Елена Алипранди, Евгения Виляева, Элисо Бедошвили, Александра Пискупеску, Изабель де Коссио, Кристиана Тодорова, член исполкома AGF, заместитель министра молодежи и спорта Мариана Васильева, генеральный секретарь AGF Нурлана Мамедзаде, спортивный директор Наталья Буланова и другие представители.