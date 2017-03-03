Состоялась жеребьевка Исламиады по волейболу среди мужчин

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В Баку прошла жеребьевка соревнований по волейболу среди мужчин в рамках IV Игр исламской солидарности.

Как сообщает Report, национальная сборная Азербайджана попала в группу "A" вместе со сборными Турции, Индонезии, Пакистана и Афганистана. Сборные Ирана, Катара, Алжира, Саудовской Аравии и Марокко будут состязаться в группе "B". Две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Иран не будет представлен основной командой.

Отметим, что матчи по волейболу пройдут с 11 по 21 мая.