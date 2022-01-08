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Состоялась встреча с представителями федераций и тренерами сборных

Состоялась встреча с представителями федераций и тренерами сборных При организационной поддержке Министерства молодежи и спорта состоялось общее собрание руководящих лиц федераций по олимпийским видам спорта и тренеров национальных команд.
Индивидуальные
8 января 2022 г. 17:39
Состоялась встреча с представителями федераций и тренерами сборных

При организационной поддержке Министерства молодежи и спорта состоялось общее собрание руководящих лиц федераций по олимпийским видам спорта и тренеров национальных команд.

Как сообщает Report, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов выслушал проблемы и предложения, поднятые официальными лицами и специалистами федераций, поинтересовался их планами и программами на будущее.

На мероприятии были проанализированы результаты Олимпиады в Токио, обсуждены планы подготовки к летним Олимпийским играм в Париже в 2024 году, подготовка стратегического плана развития федераций, подготовка национальных команд по видам спорта и участие в соревнованиях, эффективное использование материально-технической базы, международные связи федераций, финансовая, маркетинговая деятельность, привлечение спонсоров, совершенствование работы пресс-служб федераций, аккредитация федераций и другие вопросы.

В конце мероприятия Ф.Гаибов отметил, что озвученные предложения будут обобщены и обсуждены, и такие встречи с участием представителей федераций будут проводиться регулярно.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFederasiya rəsmiləri və milli komandaların məşqçiləri ilə görüş keçirilib

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