О нас

Состоялась встреча между руководством ОССЖ и информационного агентства Report

Состоялась встреча между руководством ОССЖ и информационного агентства Report Состоялась встреча между руководством Общественного союза спортивных журналистов Азербайджана (ОССЖ) и информационного агентства Report.
Индивидуальные
25 января 2023 г. 13:59
Состоялась встреча между руководством ОССЖ и информационного агентства Report

Состоялась встреча между руководством Общественного союза спортивных журналистов Азербайджана (ОССЖ) и информационного агентства Report.

Как сообщает Report, на встрече приняли участие председатель ОССЖ Азер Исмаил, член правления Шамседдин Аббасов, директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев, главный редактор агентства Мурад Алиев и редактор спортивного отдела Заур Худиев.

В ходе встречи были обсуждены предложения о взаимном сотрудничестве по ряду направлений, проведены переговоры по реализации некоторых совместных проектов. Стороны договорились разработать конкретный план сотрудничества.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan İdman Jurnalistləri İctimai Birliyi ilə "Report" İnformasiya Agentliyi arasında görüş keçirilib

Другие новости из категории

Названы страны, купившие больше всего билетов на Формулу-1 в Баку
Названы страны, купившие больше всего билетов на Формулу-1 в Баку
25 января 2023 г. 13:27
ITF приняла протест Азербайджана в связи с провокацией спортсмена армянского происхождения
ITF приняла протест Азербайджана в связи с провокацией спортсмена армянского происхождения
24 января 2023 г. 22:31
Определились финалисты чемпионата Азербайджана по шахматам
Определились финалисты чемпионата Азербайджана по шахматам
24 января 2023 г. 20:29
В селе Агалы прошло мероприятие для повышения интереса молодежи к спорту
ФотоВ селе Агалы прошло мероприятие для повышения интереса молодежи к спорту
24 января 2023 г. 12:16
Прошли первые полуфинальные партии чемпионата Азербайджана по шахматам
Прошли первые полуфинальные партии чемпионата Азербайджана по шахматам
24 января 2023 г. 10:15
Министерство молодежи и спорта выступило с заявлением по поводу провокации теннисиста армянского происхождения
Министерство молодежи и спорта выступило с заявлением по поводу провокации теннисиста армянского происхождения
23 января 2023 г. 23:47
Министр Фарид Гаибов принял посла Великобритании в Азербайджане
Министр Фарид Гаибов принял посла Великобритании в Азербайджане
23 января 2023 г. 20:04
Вице-президент и генсек НОК приняли участие на открытии Европейского юношеского олимпийского фестиваля
ФотоВице-президент и генсек НОК приняли участие на открытии Европейского юношеского олимпийского фестиваля
23 января 2023 г. 19:29
ФТА отреагировала на очередную провокацию армян на международном турнире
ФТА отреагировала на очередную провокацию армян на международном турнире
23 января 2023 г. 14:16
Азербайджанские женщины-боксеры завоевали 11 медалей на Кубке наций в Сербии
Азербайджанские женщины-боксеры завоевали 11 медалей на Кубке наций в Сербии
23 января 2023 г. 10:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi