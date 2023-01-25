Состоялась встреча между руководством ОССЖ и информационного агентства Report

Состоялась встреча между руководством Общественного союза спортивных журналистов Азербайджана (ОССЖ) и информационного агентства Report.

Состоялась встреча между руководством Общественного союза спортивных журналистов Азербайджана (ОССЖ) и информационного агентства Report.

Как сообщает Report, на встрече приняли участие председатель ОССЖ Азер Исмаил, член правления Шамседдин Аббасов, директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев, главный редактор агентства Мурад Алиев и редактор спортивного отдела Заур Худиев.

В ходе встречи были обсуждены предложения о взаимном сотрудничестве по ряду направлений, проведены переговоры по реализации некоторых совместных проектов. Стороны договорились разработать конкретный план сотрудничества.