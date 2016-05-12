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    Состоялась презентация лого и бренда предстоящих в Баку IV Игр исламской солидарности

    Авторы лого - азербайджанские дизайнеры

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Определились новое лого и бренд предстоящих в Баку в 2017 году IV Игр исламской солидарности.

    Как сообщает Report, их презентация состоялась сегодня в Баку.

    Лого, подготовленное группой азербайджанских дизайнеров, объединяет в себе историю, наследие и культуру исламских государств.

    Что же касается основной темы бренда, здесь отразились элементы современного ковроткачества как составная часть присущей большинству мусульманских стран богатой культурной традиции.

    В бренде использована цветовая палитра, отражающая многовековые традиции, культуру и искусство исламского мира.

    Элементы ковровой комбинации символизируют наследие Азербайджана.

    Они элегантно сочетаются с видами спорта, как знак уважения к наскальным историческим образцам в Гобустанском национальном парке, включенном в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

    Отметим, что дизайн будет использован  на билетах и униформах.

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