Состоялась презентация лого и бренда предстоящих в Баку IV Игр исламской солидарности

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Определились новое лого и бренд предстоящих в Баку в 2017 году IV Игр исламской солидарности.

Как сообщает Report, их презентация состоялась сегодня в Баку.

Лого, подготовленное группой азербайджанских дизайнеров, объединяет в себе историю, наследие и культуру исламских государств.

Что же касается основной темы бренда, здесь отразились элементы современного ковроткачества как составная часть присущей большинству мусульманских стран богатой культурной традиции.

В бренде использована цветовая палитра, отражающая многовековые традиции, культуру и искусство исламского мира.

Элементы ковровой комбинации символизируют наследие Азербайджана.

Они элегантно сочетаются с видами спорта, как знак уважения к наскальным историческим образцам в Гобустанском национальном парке, включенном в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Отметим, что дизайн будет использован на билетах и униформах.