Состоялась церемония закрытия супертурнира "Мемориал Вугара Гашимова - 2023"

В Габале состоялась церемония закрытия супертурнира "Мемориал Вугара Гашимова - 2023", посвященного памяти выдающегося шахматиста, чемпиона Европы Вугара Гашимова.

В Габале состоялась церемония закрытия супертурнира "Мемориал Вугара Гашимова - 2023", посвященного памяти выдающегося шахматиста, чемпиона Европы Вугара Гашимова.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу турнира, в мероприятии приняли участие глава ИВ Габалинского района Сабухи Абдуллаев, президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов, начальник территориального налогового управления Эльхан Сулейманлы и отец Вугара Гашимова - Гасым Гашимов.

Победителю 9-го супертурнира "Мемориал Вугара Гашимова - 2023" - индийскому шахматисту Видиту Сантошу Гуджрати вручил кубок Гасым Гашимов.