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Состоялась церемония закрытия супертурнира "Мемориал Вугара Гашимова - 2023"

Состоялась церемония закрытия супертурнира "Мемориал Вугара Гашимова - 2023" В Габале состоялась церемония закрытия супертурнира "Мемориал Вугара Гашимова - 2023", посвященного памяти выдающегося шахматиста, чемпиона Европы Вугара Гашимова.
Индивидуальные
12 декабря 2023 г. 10:03
Состоялась церемония закрытия супертурнира Мемориал Вугара Гашимова - 2023

В Габале состоялась церемония закрытия супертурнира "Мемориал Вугара Гашимова - 2023", посвященного памяти выдающегося шахматиста, чемпиона Европы Вугара Гашимова.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу турнира, в мероприятии приняли участие глава ИВ Габалинского района Сабухи Абдуллаев, президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов, начальник территориального налогового управления Эльхан Сулейманлы и отец Вугара Гашимова - Гасым Гашимов.

Победителю 9-го супертурнира "Мемориал Вугара Гашимова - 2023" - индийскому шахматисту Видиту Сантошу Гуджрати вручил кубок Гасым Гашимов.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Vüqar Həşimov Memorialı-2023”ün bağlanış mərasimi keçirilib

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