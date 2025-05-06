Состоялась церемония закрытия Международного шахматного фестиваля Baku Open-2025

Состоялась церемония закрытия Международного шахматного фестиваля "Baku Open-2025", организованного Шахматной федерацией Азербайджана при поддержке Министерства молодежи и спорта.

Состоялась церемония закрытия Международного шахматного фестиваля Baku Open-2025, организованного Шахматной федерацией Азербайджана при поддержке (ШФА) Министерства молодежи и спорта.

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель ОО IDEA Лейла Алиева, помощник президента Анар Алекперов, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, VI президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, президент ШФА Махир Мамедов и другие официальные лица.

Победителям Международного шахматного фестиваля Baku Open-2025 были вручены медали, кубки, денежные призы и сертификаты.

Награды участникам в разных возрастных категориях вручили вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель ОО IDEA Лейла Алиева и другие официальные лица.

Призовой фонд фестиваля составил 55 тысяч долларов. В турнире участвовали более 700 шахматистов из 16 стран. Также прошел чемпионат Азербайджана среди ветеранов.

Отметим, что фестиваль Baku Open является частью проекта Chess Tour Azerbaijan.