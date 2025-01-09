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Состоялась церемония прощания с отцом Вугара Гашимова

Состоялась церемония прощания с отцом Вугара Гашимова Состоялась церемония прощания с отцом покойного азербайджанского шахматиста Вугара Гашимова полковником Гасымом Гашимовым.
Индивидуальные
9 января 2025 г. 10:44
Состоялась церемония прощания с отцом Вугара Гашимова

Состоялась церемония прощания с отцом покойного азербайджанского шахматиста Вугара Гашимова полковником Гасымом Гашимовым.

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие представители общественности, родственники покойного.

Г.Гашимов будет похоронен на II Аллее почетного захоронения.

Гасым Муртуза оглу Гашимов родился в 1949 году в Геранбойском районе.

С 2014 года возглавлял Организационный комитет супертурнира по шахматам, посвященного памяти Вугара Гашимова. В 2016 году создал и возглавил Шахматную академию Вугара Гашимова.

Заслуженный тренер Азербайджана Г.Гашимов в 2023 году был удостоен персональной пенсии президента Азербайджана за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии спорта в Азербайджане.

Отметим, что пострадавший 3 декабря 2024 года в результате взрыва в частном доме в поселке Новханы Абшеронского района Гасым Гашимов скончался 8 января в больнице, где проходил лечение.

Фото: Магомед Агаев

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Версия на азербайджанском языке ФотоMərhum şahmatçı Vüqar Həşimovun atası ilə vida mərasimi keçirilib

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