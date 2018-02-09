Состоялась церемония открытия Зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане

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Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В Пхёнчхане (Южная Корея) началась церемония открытия XXIII Зимних Олимпийских игр.

Как сообщает Report, мероприятие организовано на Пхёнчханском олимпийском стадионе.

Построенная специально для нынешних олимпийских игр арена будет разобрана после закрытия олимпиады.

После 101-дневной эстафеты символизирующий мир и единство олимпийский факел доставили на стадион.

Прошедшая под лозунгом "Пусть все блистают" и с участием 7500 человек эстафета охватила территорию в 2018 км.

На стадионе факел зажгла южнокорейская фигуристка, олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира Ким Ён А.

В церемонии открытия были задействованы около 2000 человек. Основная идея мероприятия, которое вели 5 детей, заключается в попытке воцарения мира во всем мире.

Во время прохождения стран знаменосцем Азербайджана был единственный представитель нашей страны, горнолыжник Патрик Брахнер. Российские спортсмены прошли под олимпийским флагом. Это связано с санкцией, примененной Международным олимпийским комитетом в отношении России. А спортсмены Южной и Северной Кореи прошли перед зрителями под флагом с изображением полуострова.

Отметим, что на играх, которые продлятся до 25 февраля, разыграют 102 комплекта медалей.