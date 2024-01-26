Состоялась церемония открытия зимнего чемпионата Азербайджана по легкой атлетике

В Республиканском олимпийском центре состоялась церемония открытия зимнего чемпионата Азербайджана по легкой атлетике.

В Республиканском олимпийском центре состоялась церемония открытия зимнего чемпионата Азербайджана по легкой атлетике.

Как сообщает Report, на церемонии открытия чемпионата выступил президент Федерации легкой атлетики Азербайджана Джавид Гурбанов.

Он отметил, что в чемпионате примут участие также представители регионов: "Хотелось бы, чтобы турниры охватили все регионы страны. К сожалению, нам пока не удается этого добиться, но в этом направлении осуществляется необходимая работа".

На соревнованиях выступят спортсмены из Баку, Гянджи, Нахчывана, Барды, Астары, Исмаиллы и Хызы.

Чемпионат с участием 140 спортсменов завершится 27 января.

40-й чемпионат страны важен с точки зрения завоевания лицензии на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже, набора рейтинговых очков, а также для отбора на зимний чемпионат мира в Глазго (Шотландия).