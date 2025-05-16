Состоялась церемония открытия турнира "Кубок Гейдара Алиева-2025" среди юниоров

Состоялась церемония открытия турнира "Кубок Гейдара Алиева-2025" среди юниоров

Состоялась церемония открытия международного турнира "Кубок Гейдара Алиева-2025" среди юниоров.

Как сообщает Report, мероприятие, организованное в Центре бокса в Баку, началось с парада команд-участниц.

Выступивший затем генеральный секретарь Федерации бокса Азербайджана Наги Сафаров отметил, что проведение международных соревнований в нашей стране стало традицией. Он рассказал о значимости турнира "Кубок Гейдара Алиева" и пожелал участникам успехов.

Отметим, что в турнире наряду со сборной Азербайджана участвуют команды Узбекистана, Казахстана, Черногории, России, Беларуси, Турции и Грузии. В турнире, в котором принимают участие 216 боксеров (185 юношей, 31 девушка), победители будут определены в 14 весовых категориях у юношей и 9 у девушек. Финальные поединки "Кубка Гейдара Алиева-2025" состоятся 21 мая.