О нас

Состоялась церемония открытия турнира "Кубок Гейдара Алиева-2025" среди юниоров

Состоялась церемония открытия турнира "Кубок Гейдара Алиева-2025" среди юниоров Состоялась церемония открытия турнира "Кубок Гейдара Алиева-2025" среди юниоров
Индивидуальные
16 мая 2025 г. 18:09
Состоялась церемония открытия турнира Кубок Гейдара Алиева-2025 среди юниоров

Состоялась церемония открытия международного турнира "Кубок Гейдара Алиева-2025" среди юниоров.

Как сообщает Report, мероприятие, организованное в Центре бокса в Баку, началось с парада команд-участниц.

Выступивший затем генеральный секретарь Федерации бокса Азербайджана Наги Сафаров отметил, что проведение международных соревнований в нашей стране стало традицией. Он рассказал о значимости турнира "Кубок Гейдара Алиева" и пожелал участникам успехов.

Отметим, что в турнире наряду со сборной Азербайджана участвуют команды Узбекистана, Казахстана, Черногории, России, Беларуси, Турции и Грузии. В турнире, в котором принимают участие 216 боксеров (185 юношей, 31 девушка), победители будут определены в 14 весовых категориях у юношей и 9 у девушек. Финальные поединки "Кубка Гейдара Алиева-2025" состоятся 21 мая.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоBaku hosts inauguration of "Heydar Aliyev Cup-2025" international boxing tournament
Версия на азербайджанском языке Фото“Heydər Əliyev Kuboku-2025” beynəlxalq turnirinin açılış mərasimi keçirilib

Другие новости из категории

Азербайджанские тхэквондисты завоевали три медали на Кубке президента в Болгарии
Азербайджанские тхэквондисты завоевали три медали на "Кубке президента" в Болгарии
17 мая 2025 г. 00:21
Азербайджанский велосипедист взял бронзу открытого чемпионата в Казахстане
Азербайджанский велосипедист взял бронзу открытого чемпионата в Казахстане
16 мая 2025 г. 19:00
Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завоевала серебро на Кубке Европы
Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завоевала серебро на Кубке Европы
16 мая 2025 г. 18:19
Легенды UFC впервые приедут в Баку
Легенды UFC впервые приедут в Баку
16 мая 2025 г. 17:24
Представители Министерства молодежи и спорта Турции провели встречи в Баку
ФотоПредставители Министерства молодежи и спорта Турции провели встречи в Баку
16 мая 2025 г. 15:09
Ламия Велиева завоевала бронзовую медаль в Узбекистане
Ламия Велиева завоевала бронзовую медаль в Узбекистане
16 мая 2025 г. 09:31
Азербайджанские бадминтонисты завоевали бронзу на турнире в Болгарии
Азербайджанские бадминтонисты завоевали бронзу на турнире в Болгарии
15 мая 2025 г. 16:56
В Баку стартует международный турнир Кубок Гейдара Алиева-2025
В Баку стартует международный турнир "Кубок Гейдара Алиева-2025"
15 мая 2025 г. 15:22
Федерация зимних видов спорта Азербайджана обещает обнародовать информацию о ситуации с фигуристкой Жилиной
Федерация зимних видов спорта Азербайджана обещает обнародовать информацию о ситуации с фигуристкой Жилиной
15 мая 2025 г. 13:42
Семь стран подтвердили участие в III Играх СНГ в Азербайджане
Семь стран подтвердили участие в III Играх СНГ в Азербайджане
15 мая 2025 г. 11:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi