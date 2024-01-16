Состоялась церемония открытия ”Национального телевизионного фестиваля спортивных фильмов и программ"

Состоялась церемония открытия Второго "Национального телевизионного фестиваля спортивных фильмов и программ", учрежденного Национальным олимпийским комитетом (НОК).
Как сообщает Report, мероприятие состоялось в Театре песни имени Рашида Бейбутова.
На открытии присутствовали члены жюри фестиваля, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, заместитель министра Мариана Васильева, вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде, официальные лица различных федераций и представители азербайджанской спортивной общественности.
Публике был представлен клип на новый гимн НОК.
Также был показан фильм ”Эртогрул" об олимпийском чемпионе по вольной борьбе Тогруле Аскерове.