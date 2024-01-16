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Состоялась церемония открытия ”Национального телевизионного фестиваля спортивных фильмов и программ"

Состоялась церемония открытия ”Национального телевизионного фестиваля спортивных фильмов и программ" Состоялась церемония открытия Второго "Национального телевизионного фестиваля спортивных фильмов и программ", учрежденного Национальным олимпийским комитетом (НОК).
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16 января 2024 г. 20:49
Состоялась церемония открытия ”Национального телевизионного фестиваля спортивных фильмов и программ

Состоялась церемония открытия Второго "Национального телевизионного фестиваля спортивных фильмов и программ", учрежденного Национальным олимпийским комитетом (НОК).

Как сообщает Report, мероприятие состоялось в Театре песни имени Рашида Бейбутова.

На открытии присутствовали члены жюри фестиваля, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, заместитель министра Мариана Васильева, вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде, официальные лица различных федераций и представители азербайджанской спортивной общественности.

Публике был представлен клип на новый гимн НОК.

Также был показан фильм ”Эртогрул" об олимпийском чемпионе по вольной борьбе Тогруле Аскерове.

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Версия на азербайджанском языке Фото“İdman Filmləri və Proqramları Milli Televiziya Festivalı”nın açılış mərasimi keçirilib

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