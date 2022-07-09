О нас

Состоялась церемония открытия международного велотурнира "Дорогая Шуша"

Состоялась церемония открытия международного велотурнира "Дорогая Шуша" Состоялась церемония открытия международного велотурнира "Дорогая Шуша".
Индивидуальные
9 июля 2022 г. 11:03
Состоялась церемония открытия международного велотурнира Дорогая Шуша

Состоялась церемония открытия международного велотурнира "Дорогая Шуша".

Как сообщает Report, на мероприятии, которое состоялось в парке Нерекенд в Пираллахинском районе Баку, были представлены команды-участницы.

Президент Федерации велоспорта Азербайджана Мадат Гулиев поприветствовал участников соревнований от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он поблагодарил иностранных судей и спортсменов из разных стран за участие в турнире.

Глава Федерации пожелал всем участникам успехов, выразил благодарность Министерству молодежи и спорта и другим организаторам.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Фото "Əziz Şuşa" beynəlxalq veloyürüşünün açılış mərasimi keçirilib

Самое важное

Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ
9 июля 2022 г. 10:22
Министр обороны понаблюдал за учениями коммандос в Ходжавенде
ФотоМинистр обороны понаблюдал за учениями коммандос в Ходжавенде
8 июля 2022 г. 17:14
Глава СГБ предупредил реваншистские силы в Армении
Глава СГБ предупредил реваншистские силы в Армении
8 июля 2022 г. 16:28
В случае роста числа заражений COVID-19 будет обсуждаться вопрос о принятии необходимых мер
В случае роста числа заражений COVID-19 будет обсуждаться вопрос о принятии необходимых мер
8 июля 2022 г. 13:13
Инфекционист: В Азербайджане пока нет вероятности повторного массового заражения коронавирусом
Инфекционист: В Азербайджане пока нет вероятности повторного массового заражения коронавирусом
8 июля 2022 г. 10:28
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Гурбан
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Гурбан
7 июля 2022 г. 16:42
Посол Турции: Шушинская декларация - это больше, чем документ
Посол Турции: Шушинская декларация - это больше, чем документ
7 июля 2022 г. 15:57
Эксперт: Казахстану следует любыми способами сохранить поставки нефти в Европу
Эксперт: Казахстану следует любыми способами сохранить поставки нефти в Европу
7 июля 2022 г. 15:14
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по благоустройству поселка Рамана
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с работами по благоустройству поселка Рамана
6 июля 2022 г. 14:40
Минобразования опровергло сотрудничество с компаниями при найме учителей
Минобразования опровергло сотрудничество с компаниями при найме учителей
6 июля 2022 г. 12:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi