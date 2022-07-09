Состоялась церемония открытия международного велотурнира "Дорогая Шуша"

Состоялась церемония открытия международного велотурнира "Дорогая Шуша".

Состоялась церемония открытия международного велотурнира "Дорогая Шуша".

Как сообщает Report, на мероприятии, которое состоялось в парке Нерекенд в Пираллахинском районе Баку, были представлены команды-участницы.

Президент Федерации велоспорта Азербайджана Мадат Гулиев поприветствовал участников соревнований от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он поблагодарил иностранных судей и спортсменов из разных стран за участие в турнире.

Глава Федерации пожелал всем участникам успехов, выразил благодарность Министерству молодежи и спорта и другим организаторам.