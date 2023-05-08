Состоялась церемония открытия международного турнира, посвященного 100-летию Гейдара Алиева

Состоялась церемония открытия Европейского теннисного турнира, посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Состоялась церемония открытия Европейского теннисного турнира, посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, турнир организован совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией тенниса Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера и шехидов, павших за родину. Затем прозвучал Государственный гимн.

Вслед за этим выступили министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент федерации Огтай Асадов, руководитель программ развития Международной федерации тенниса (ITF) Витор Кабрал.

После церемонии открытия азербайджанский теннисист Ильхам Бахшалиев встретился с грузинским соперником Николосом Мепаридзе и вышел победителем из обоих сетов - 6:1; 6:0.

В 12-м по счету соревновании принимают участие более 300 теннисистов в возрастных категориях 12, 14, 16 и 18 лет из 40 стран.

Турнир завершится 28 мая.