О нас

Состоялась церемония открытия международного турнира, посвященного 100-летию Гейдара Алиева

Состоялась церемония открытия международного турнира, посвященного 100-летию Гейдара Алиева Состоялась церемония открытия Европейского теннисного турнира, посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Индивидуальные
8 мая 2023 г. 19:46
Состоялась церемония открытия международного турнира, посвященного 100-летию Гейдара Алиева

Состоялась церемония открытия Европейского теннисного турнира, посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, турнир организован совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией тенниса Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера и шехидов, павших за родину. Затем прозвучал Государственный гимн.

Вслед за этим выступили министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент федерации Огтай Асадов, руководитель программ развития Международной федерации тенниса (ITF) Витор Кабрал.

После церемонии открытия азербайджанский теннисист Ильхам Бахшалиев встретился с грузинским соперником Николосом Мепаридзе и вышел победителем из обоих сетов - 6:1; 6:0.

В 12-м по счету соревновании принимают участие более 300 теннисистов в возрастных категориях 12, 14, 16 и 18 лет из 40 стран.

Турнир завершится 28 мая.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunan beynəlxalq turnirin açılış mərasimi keçirilib

Другие новости из категории

Для жителей Баку организованы занятия по гимнастике
ФотоДля жителей Баку организованы занятия по гимнастике
8 мая 2023 г. 17:37
Еще три азербайджанских дзюдоиста приступают к соревнованиям на чемпионате мира
Еще три азербайджанских дзюдоиста приступают к соревнованиям на чемпионате мира
8 мая 2023 г. 09:29
Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Майами Формулы-1
Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Майами Формулы-1
8 мая 2023 г. 01:14
Награждены победители международной регаты Кубок Президента-2023
Награждены победители международной регаты "Кубок Президента-2023"
7 мая 2023 г. 21:58
Награждены победители Бакинского марафона 2023
Награждены победители "Бакинского марафона 2023"
7 мая 2023 г. 14:53
Завершился Бакинский марафон 2023
ФотоЗавершился "Бакинский марафон 2023"
7 мая 2023 г. 13:47
Победитель Бакинского марафона 2023: Сначала надо победить ветер, потом соперников
Победитель "Бакинского марафона 2023": Сначала надо победить ветер, потом соперников
7 мая 2023 г. 12:59
Определились победители Бакинского марафона 2023
ВидеоОпределились победители "Бакинского марафона 2023"
7 мая 2023 г. 12:23
Азербайджанские дзюдоисты завоевали две медали на Кубке Европы
ФотоАзербайджанские дзюдоисты завоевали две медали на Кубке Европы
7 мая 2023 г. 11:00
Проведен Нахчыванский марафон -2023
ФотоПроведен "Нахчыванский марафон -2023"
6 мая 2023 г. 19:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi