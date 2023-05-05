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Состоялась церемония открытия международного шахматного фестиваля Baku Open 2023

Состоялась церемония открытия международного шахматного фестиваля Baku Open 2023 Состоялась церемония открытия международного шахматного фестиваля "Baku Open 2023", посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Индивидуальные
5 мая 2023 г. 17:58
Состоялась церемония открытия международного шахматного фестиваля Baku Open 2023

Состоялась церемония открытия международного шахматного фестиваля "Baku Open 2023", посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, на церемонии открытия соревнования, организованного Министерством молодежи и спорта и Федерацией шахмат Азербайджана, был продемонстрирован видеоролик "Гейдар Алиев и азербайджанские шахматы".

Президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов сказал, что основу развития шахмат в стране заложил Гейдар Алиев.

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович выразил признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за высокий уровень организации шахматных соревнований и работу, проделанную для развития данного вида спорта.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов отметил, что в мае планируется провести ряд спортивных мероприятий, посвященных памяти Гейдара Алиева.

Прозвучал государственный гимн Азербайджана, после чего завершилась официальная часть мероприятия.

Отметим, что во втором туре президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов сделали символический первый ход на шахматной доске.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Baku Open 2023” Beynəlxalq Şahmat Festivalının açılış mərasimi keçirilib

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