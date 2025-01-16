О нас

Состоялась церемония открытия мероприятия "Габала - спортивная столица 2025"

Состоялась церемония открытия мероприятия "Габала - спортивная столица 2025" Состоялась церемония открытия мероприятия "Габала - спортивная столица 2025".
Индивидуальные
16 января 2025 г. 16:08
Состоялась церемония открытия мероприятия Габала - спортивная столица 2025

Состоялась церемония открытия мероприятия "Габала - спортивная столица 2025".

Как сообщает северо-западного бюро Report, в ходе мероприятия выступили заместитель главы ИВ Губинского района Саида Аббасова, заместитель главы ИВ Габалинского района Атая Османова, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и др.

Затем символический ключ "Спортивной столицы" был передан от Губы Габале, также был показан видеоролик о спортсменах региона.

В завершение были награждены победители конкурса логотипов и слоганов - Айнура Гурбанова и Фарид Алиев. Награды вручили "послы спорта" Алия Пашаева и Рустам Оруджев.

Мероприятие продолжилось концертом в исполнении певца Мардана Кязымова.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фото"Qəbələ - İdman Paytaxtı 2025”in açılış mərasimi keçirilib

Другие новости из категории

Имя народного пехлевана Алияра Мусаева занесено в 3 книги рекордов
ФотоИмя народного пехлевана Алияра Мусаева занесено в 3 книги рекордов
16 января 2025 г. 17:05
Вице-президент НОК: На Олимпиаде во Франции было намного больше проблем, чем в других странах
Вице-президент НОК: На Олимпиаде во Франции было намного больше проблем, чем в других странах
16 января 2025 г. 15:31
В Баку завершился городской чемпионат по дзюдо
ФотоВ Баку завершился городской чемпионат по дзюдо
15 января 2025 г. 19:49
Генсек ФЛА: Приглашенные специалисты внесут весомый вклад в достижение поставленных целей
Генсек ФЛА: Приглашенные специалисты внесут весомый вклад в достижение поставленных целей
15 января 2025 г. 18:10
Рафаэль Буньятов: Мы возлагаем большие надежды на Физули Мамедова
Рафаэль Буньятов: Мы возлагаем большие надежды на Физули Мамедова
15 января 2025 г. 17:22
Олимпийские медали двух азербайджанских спортсменов оказались низкого качества
Олимпийские медали двух азербайджанских спортсменов оказались низкого качества
15 января 2025 г. 12:38
В молодежной сборной Азербайджана по тхэквондо назначен старший тренер
В молодежной сборной Азербайджана по тхэквондо назначен старший тренер
14 января 2025 г. 17:39
Сборная Азербайджана по тхэквондо начала тренировочные сборы
ФотоСборная Азербайджана по тхэквондо начала тренировочные сборы
14 января 2025 г. 17:31
Федерация кикбоксинга Нахчывана прекратила деятельность
Федерация кикбоксинга Нахчывана прекратила деятельность
14 января 2025 г. 17:13
Назначен главный тренер молодежной сборной Азербайджана по тхэквондо
Назначен главный тренер молодежной сборной Азербайджана по тхэквондо
14 января 2025 г. 15:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi