Состоялась церемония открытия мероприятия "Габала - спортивная столица 2025"

Состоялась церемония открытия мероприятия "Габала - спортивная столица 2025".

Состоялась церемония открытия мероприятия "Габала - спортивная столица 2025".

Как сообщает северо-западного бюро Report, в ходе мероприятия выступили заместитель главы ИВ Губинского района Саида Аббасова, заместитель главы ИВ Габалинского района Атая Османова, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и др.

Затем символический ключ "Спортивной столицы" был передан от Губы Габале, также был показан видеоролик о спортсменах региона.

В завершение были награждены победители конкурса логотипов и слоганов - Айнура Гурбанова и Фарид Алиев. Награды вручили "послы спорта" Алия Пашаева и Рустам Оруджев.

Мероприятие продолжилось концертом в исполнении певца Мардана Кязымова.