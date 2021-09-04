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Состоялась церемония открытия I Игр стран СНГ

Состоялась церемония открытия I Игр стран СНГ В российском городе Казань состоялась церемония открытия I Игр стран СНГ
Индивидуальные
4 сентября 2021 г. 20:38
Состоялась церемония открытия I Игр стран СНГ

В российском городе Казань состоялась церемония открытия I Игр стран СНГ.

Как передает Report, мероприятие началось с парада 9 команд стран-участниц.

Первой на сцену вышла сборная Азербайджана. Знаменосцем команды является Хасрат Джафаров – чемпион мира по греко-римской борьбе среди юниоров. Спортсмен уже успел выступить на Играх и принести стране золото.

Затем началась официальная часть мероприятия. Было заслушано обращение президента России Владимира Путина, после чего гостей поприветствовал глава Татарстана Рустам Минниханов.

Отметим, что I Игры стран СНГ будут проводиться до 11 сентября.

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Версия на азербайджанском языке ФотоI MDB Oyunlarının açılış mərasimi keçirilib

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