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Состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана по кикбоксингу

Состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана по кикбоксингу В Олимпийском спортивном центре "Серхедчи" состоялась церемония открытия XXVI чемпионата Азербайджана по кикбоксингу.
Индивидуальные
20 мая 2022 г. 15:01
Состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана по кикбоксингу

В Олимпийском спортивном центре "Серхедчи" состоялась церемония открытия XXVI чемпионата Азербайджана по кикбоксингу.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, президент Федерации кикбоксинга Азербайджана Орхан Алиев, другие официальные лица и гости.

Напомнив о высоких достижениях в кикбоксинге, министр спорта пожелал успехов всем участникам.

Вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде выразил уверенность, что азербайджанские кикбоксеры покажут высокие результаты в Исламиаде.

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Версия на азербайджанском языке Kikboksinq üzrə Azərbaycan çempionatının açılış mərasimi olub

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