Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В Bolevard Hotel в Баку состоялась церемония открытия 36-го конгресса Международной федерации каноэ (ICF).

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии министр молодежи и спорта Азад Рагимов поприветствовал более 200 представителей из 89 стран мира.

Он отметил, что развитие спорта является приоритетным вопросом государственной политики Азербайджана: "Азербайджан успешно провел важные спортивные соревнования. Наша страна организовала первые Европейские игры "Баку-2015" на самом высоком уровне. Соревнования по гребле на байдарках и каноэ, на которых участвовали свыше 350 спортсменов, вызвали большой интерес. В следующем году в Азербайджане пройдут IV Игры исламской солидарности. Все это является показателем большого внимания, оказываемого развитию спорта в Азербайджане. Наши спортсмены были успешными на соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх "Рио-2016" как среди женщин, так и мужчин. Они завоевали серебро и бронзу".

Министр выразил благодарность руководству ICF за доверие Азербайджану для проведения 36-го Конгресса в Баку и пожелал успехов в работе конгресса.

После этого выступил президент ICF Хосе Перурена Лопес.

Отметим, что в программу конгресса также выключено избрание президента, вице-президента ICF, председателей по каноэ-спринту, каноэ-слалому, каноэ-марафону и другим видам.

Кроме того, будут обсуждены отчет о реализации Программы развития ICF на 2016-2020 годы, цели на указанные годы, все предложения Совета директоров, Исполнительного комитета и национальных федераций, а также доклады и отчеты, связанные с работой, выполненной представителями федераций, будут заслушаны выступления, касающиеся финансовых успехов и проблем в 2014-2016 годах. Наряду с этим, будут обсуждены и поставлены на голосование рабочая программа и бюджет ICF на предстоящие два года, определены дата и место очередного Конгресса.