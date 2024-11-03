Состоялась церемония награждения победителей "Забега Победы" на Бакинском бульваре

В Баку состоялась церемония награждения победителей "Забега победы", организованного в Приморском национальном парке.
Как сообщает Report, по результатам соревнований среди мужчин первое место занял член клуба "Викинг" Эльмар Абышов.
Самир Гусейнов финишировал вторым, а Муса Микаилзаде занял третье место.
В женском забеге Анна Юсупова, Лейла Абдинова и Наталья Валлек заняли первые три места соответственно.
Отметим, что награды победителям вручили министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и замминистра Мариана Василева.