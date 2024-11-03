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Состоялась церемония награждения победителей "Забега Победы" на Бакинском бульваре

Состоялась церемония награждения победителей "Забега Победы" на Бакинском бульваре В Баку состоялась церемония награждения победителей "Забега победы", организованного в Приморском национальном парке.
Индивидуальные
3 ноября 2024 г. 12:17
Состоялась церемония награждения победителей Забега Победы на Бакинском бульваре

В Баку состоялась церемония награждения победителей "Забега победы", организованного в Приморском национальном парке.

Как сообщает Report, по результатам соревнований среди мужчин первое место занял член клуба "Викинг" Эльмар Абышов.

Самир Гусейнов финишировал вторым, а Муса Микаилзаде занял третье место.

В женском забеге Анна Юсупова, Лейла Абдинова и Наталья Валлек заняли первые три места соответственно.

Отметим, что награды победителям вручили министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и замминистра Мариана Василева.

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Версия на азербайджанском языке Dənizkənarı Milli Parkda təşkil olunan "Qələbə qaçışı"nın qalibləri mükafatlandırılıb

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