Состоялось награждение лиц, отличившихся в спортивной сфере в 2015 году

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась церемония награждения победителей в рамках проекта Центра спортивных исследований "Победители года", посвященного итогам 2015 года.

На церемонии, прошедшей в отеле "Qafqaz Point" при информационной поддержке Report, премии вручили победителям по 8 номинациям.

Победителями стали:

В номинации "Спортивный деятель года": Садых Садыхов - руководитель Аппарата правления Общественного объединения Спортивный клуб "Нефтчи" (на I Европейских играх "Баку-2015" из всех спортивных клубов "Нефтчи" завоевал наибольшее количество медалей - 16).

"Футболист года": Рахид Амиргулиев - капитан "Хазар-Лянкяран", член национальной сборной Азербайджана (за проведение наибольшего количества игр в сборной в 2015 году)

"Спортсмен года" (по другим видам): Расул Чунаев (борец в греко-римской борьбе, чемпион мира и победитель I Европейских игр "Баку-2015")

"Иностранный футболист года" (по всем видам): Ричард Алмейда - бразильский футболист команды "Карабах" (за победу команды в Премьер-лиге Азербайджана, особую роль в завоевании путевки в групповой этап Лиги Европы и обладание кубком страны)

"Команда года" (по футболу и другим видам): футбольная команда "Габала" (за бронзовую медаль в Премьер-лиге Азербайджана и завоевание впервые путевки в групповой этап Лиги Европы), команда по греко-римской борьбе (за победу в кубке мира)

"Главный тренер года" (по футболу и другим видам): Роман Григорчук (за вклад в завоевание "Габалой" бронзовой медали и обладание впервые путевкой в Лигу Европы), Джамшид Хейрабади (за высокие результаты сборной Азербайджана по греко-римской борьбе на I Европейских играх "Баку-2015", в кубке мира и чемпионате мира)

"Пресс-секретарь года" (по футболу и другим видам): Анар Гаджиев ("Габала"), Маис Мусаев (Федерация борьбы Азербайджана)

"Спортивный журналист года": Илькин Фикретоглу (ATV).

Кроме того, за заслуги в укреплении связей между спортивными журналистами известному журналисту Мехману Сулейманову вручили "Кубок солидарности". Награды был также удостоен победитель соревнований "ЧЕМПИОН" Вусал Сулейманов.

Отметим, что генеральный спонсор церемонии награждения - "Kolizey İnşaat".