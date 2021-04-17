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Состоится шахматный турнир памяти шехида Отечественной войны 

Состоится шахматный турнир памяти шехида Отечественной войны  Кубок победы памяти шехида Отечественной войны Илькина Мамедзаде пройдет в онлайн-формате.
Индивидуальные
17 апреля 2021 г. 17:27
Состоится шахматный турнир памяти шехида Отечественной войны 

Кубок победы памяти шехида Отечественной войны Илькина Мамедзаде пройдет в онлайн-формате.

Как сообщает Report, турнир будет организован Главным управлением молодежи и спорта города Баку и шахматным клубом "IDEA".

Турнир стартует 20 апреля в 19:00. Церемония открытия состоится в 14:00.

Илькин Азизага оглу Мамедзаде родился 19 декабря 1991 года в Сумгайыте. В 1997-2008 годах учился в школе №42 города Сумгайыта, которую окончил с отличием. В 2008 году поступил в Азербайджанский государственный аграрный университет. Во время учебы в университете возглавлял молодежную организацию. В 2012 году окончил университет с красным дипломом. В 2012-2013 годах проходил военную службу в Садаракском районе Нахчыванской Автономной Республики. В 2014-2016 годах учился в магистратуре Гянджинского государственного аграрного университета.

Илькин Мамедзаде участвовал в боях с первых дней Отечественной войны. Он вытащил с поля боя 21 раненого товарища и героически погиб 7 октября. Распоряжением Президента Ильхама Алиева Илькин Мамедзаде был посмертно награжден медалью” За Родину".

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Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsi şəhidinin xatirəsinə şahmat yarışı keçiriləcək

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