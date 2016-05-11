​Состоится презентация лого IV Игр исламской солидарности

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ 12 мая начнет работу заседание Координационной комиссии Спортивной федерации исламской солидарности.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства молодежи и спорта, на 3-ем по счету заседании примут участие члены Координационной комиссии и Операционного комитета, связанного с Играми исламской солидарности.

На мероприятии обсудят предстоящие шаги и работы, проведенные с прошлой встречи на пути организации игр. Во второй половине дня пройдет пресс-конференция для представителей медиа.

На пресс-конференции примут участие исполнительный директор IV Игр исламской солидарности Азад Рагимов, вице-президент Национального олимпийского комитета, 2-й вице-президент Спортивной федерации исламской солидарности Чингиз Гусейнзаде, генсек Спортивной федерации исламской солидарности Фейсал Абдулазиз Аль-Нассар и др.

12 мая также знаменательно тем, что до IV Игр исламской солидарности остается 1 год. В связи с этим на пресс-конференции состоится презентация нового лого игр и интернет-страницы. Вечером напротив Бакинского бизнес-центра пройдет спортивное мероприятие, посвященное предстоящей через год исламиаде.

На следующий день по случаю IV Игр исламской солидарности состоится заседание "Открытого дня" Национальных олимпийских комитетов.

На заседании с участием более 70-ти делегатов из 36-ти стран обсудят вопросы безопасности в ходе игр, аккредитации, транспорта и пр.