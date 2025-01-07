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Состоится молодежное первенство Азербайджана по дзюдо

Состоится молодежное первенство Азербайджана по дзюдо 9-12 января при совместной организации Министерства молодежи и спорта и Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА) пройдет молодежное первенство Азербайджана U18.
Индивидуальные
7 января 2025 г. 16:18
Состоится молодежное первенство Азербайджана по дзюдо

9-12 января при совместной организации Министерства молодежи и спорта и Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА) пройдет молодежное первенство Азербайджана U18.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу федерации, соревнования в 18 весовых категориях среди девушек и юношей пройдут в Спортивно-оздоровительном центре Министерства по чрезвычайным ситуациям в поселке Говсан.

За медали будут бороться около 800 дзюдоистов из Сумгайыта и Баку, а также разных регионов страны. Индивидуальные соревнования пройдут 9-11 января, а командные - 12 января.

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Версия на азербайджанском языке Cüdo üzrə yeniyetmələr arasında Azərbaycan birinciliyi keçiriləcək

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