Состоится Кубок Баку по стендовой стрельбе

С 13 по 16 марта при совместной организации Управления молодежи и спорта и Федерации стрельбы Азербайджана пройдет Кубок Баку по стендовой стрельбе.

С 13 по 16 марта при совместной организации Управления молодежи и спорта и Федерации стрельбы Азербайджана пройдет Кубок Баку по стендовой стрельбе.

Как сообщили Report в федерации, индивидуальные и смешанные командные соревнования среди девушек, юношей, женщин и мужчин на круглом и траншейном стендах состоятся в Бакинском стрелковом центре.

В соревнованиях примут участие действующие в Баку спортивные общества, клубы и школы.

Смешанные командные соревнования Кубка пройдут 14 марта, а индивидуальные - 15-16 марта.