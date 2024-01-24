Состоится Чемпионат Азербайджана (U-20) по борьбе

С 29 января по 1 февраля состоится чемпионат Азербайджана (U-20) по вольной и греко-римской борьбе.

С 29 января по 1 февраля состоится чемпионат Азербайджана (U-20) по вольной и греко-римской борьбе.

Как сообщает Report, на чемпионате, организованном совместно Федерацией борьбы Азербайджана и Министерством молодежи и спорта, будут судействовать арбитры международной и республиканской категории.

В первые 2 дня чемпионата, который пройдет в бакинском Дворце спорта, определятся победители по вольной борьбе, а в следующие 2 дня - по греко-римской.

Соревнования, которые носят отборочный характер в молодежные национальные сборные (до 20 лет), будут начинаться каждый день в 10:00.