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Состоится Чемпионат Азербайджана (U-20) по борьбе

Состоится Чемпионат Азербайджана (U-20) по борьбе С 29 января по 1 февраля состоится чемпионат Азербайджана (U-20) по вольной и греко-римской борьбе.
Индивидуальные
24 января 2024 г. 19:10
Состоится Чемпионат Азербайджана (U-20) по борьбе

С 29 января по 1 февраля состоится чемпионат Азербайджана (U-20) по вольной и греко-римской борьбе.

Как сообщает Report, на чемпионате, организованном совместно Федерацией борьбы Азербайджана и Министерством молодежи и спорта, будут судействовать арбитры международной и республиканской категории.

В первые 2 дня чемпионата, который пройдет в бакинском Дворце спорта, определятся победители по вольной борьбе, а в следующие 2 дня - по греко-римской.

Соревнования, которые носят отборочный характер в молодежные национальные сборные (до 20 лет), будут начинаться каждый день в 10:00.

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Версия на азербайджанском языке Güləş üzrə U-20 Azərbaycan çempionatı keçiriləcək

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