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В Азербайджане пройдет чемпионат по дзюдо

В Азербайджане пройдет чемпионат по дзюдо В Азербайджане пройдет чемпионат по дзюдо среди мужчин и женщин при совместной организации министерства молодежи и спорта и национальной Федерации дзюдо.
Индивидуальные
14 декабря 2023 г. 12:40
В Азербайджане пройдет чемпионат по дзюдо

В Азербайджане пройдет чемпионат по дзюдо среди мужчин и женщин при совместной организации министерства молодежи и спорта и национальной Федерации дзюдо.

Как сообщает Report, соревнования, которые стартуют 15 декабря, пройдут в спортивно-оздоровительном центре МЧС, расположенном в поселке Говсан.

На чемпионате будут определены победители в 14 весовых категориях среди мужчин и женщин. За медали поборется 351 дзюдоист из 65 различных клубов, обществ, а также спортивных организаций из разных регионов страны, а также из Сумгайыта и Баку.

Чемпионат страны завершится 17 декабря.

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Версия на азербайджанском языке Qadınlar və kişilər arasında cüdo üzrə Azərbaycan çempionatı keçiriləcək

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