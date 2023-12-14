В Азербайджане пройдет чемпионат по дзюдо

В Азербайджане пройдет чемпионат по дзюдо среди мужчин и женщин при совместной организации министерства молодежи и спорта и национальной Федерации дзюдо.

В Азербайджане пройдет чемпионат по дзюдо среди мужчин и женщин при совместной организации министерства молодежи и спорта и национальной Федерации дзюдо.

Как сообщает Report, соревнования, которые стартуют 15 декабря, пройдут в спортивно-оздоровительном центре МЧС, расположенном в поселке Говсан.

На чемпионате будут определены победители в 14 весовых категориях среди мужчин и женщин. За медали поборется 351 дзюдоист из 65 различных клубов, обществ, а также спортивных организаций из разных регионов страны, а также из Сумгайыта и Баку.

Чемпионат страны завершится 17 декабря.