Состоится чемпионат Азербайджана по борьбе

16:33

7 декабря стартует чемпионат Азербайджана по вольной и греко-римской борьбе.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации борьбы Азербайджана, соревнование, по итогам которого, произойдет отбор в сборные, состоится в Бакинском Дворце спорта. К чемпионату, организуемому совместно с Министерством молодежи и спорта, привлечены местные судьи и судьи международной категории.

Согласно программе, в первый день соревнований определятся победители среди борцов греко-римского стиля, выступающих в весовых категориях 55 кг, 60 кг, 63 кг, 67 кг, 72 кг, 77 кг и 82 кг. Торжественная церемония открытия соревнования состоится в тот же день в 16:00.

На следующий день определятся медалисты в греко-римской борьбе по весовым категориям 87 кг, 97 кг и 130 кг и вольной борьбе в весовых категориях 57 кг, 61 кг, 65 кг и 70 кг.

В последний день соревнований станут известные сильнейшие борцы-вольники страны в весовых категориях 74 кг, 79 кг, 86 кг, 92 кг, 97 кг и 125 кг.

Ввиду продолжающегося в стране карантинного режима, чемпионат Азербайджана пройдет без болельщиков.