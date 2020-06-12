Международные соревнования в Азербайджане, не состоявшиеся по причине коронавируса

В первой половине года в Азербайджане не состоялись некоторые международные соревнования.

Как сообщает Report, из-за пандемии коронавируса некоторые из них были отменены, а другие - отложены.

Список отмененных и отложенных соревнований:

12-15 марта. Кубок мира по спортивной гимнастике: был приостановлен 13 марта после классификационных этапов. Решением Международной федерации гимнастики, результаты отборочного этапа были признаны окончательными и выданы лицензии на летние Олимпийские игры в Токио.

25-29 марта. Чемпионат Европы по карате: чемпионат Европы был отменен. Азербайджан выразил готовность провести это соревнование в 2022 году.

17-19 апреля. 7-ой Открытый турнир по художественной гимнастике на призы Яны Батыршиной: не состоится в этом году из-за коронавируса.

24-26 апреля. Кубок мира по художественной гимнастике: квалификационный раунд к летним Олимпийским играм в Токио перенесен на 7-9 мая 2021 года.

8-10 мая. Большой шлем по дзюдо: отложен на неопределенный срок.

Гран-при по парадзюдо, запланированный на середину мая, перенесен на май 2021 года.

8-20 мая. Мировые соревнования по аэробике для возрастных групп. Турнир отложен, новая дата его проведения пока неизвестна.

14-16 мая. Чемпионат мира по аэробной гимнастике. Соревнование отложено на 2021 год. Точная дата пока неизвестна.

27-31 мая. Чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин: соревнования состоятся 9-13 декабря.

В начале июня в преддверии ЕВРО-2020 не состоялось несколько товарищеских встреч с участием сборной Азербайджана.

5-7 июня. Официально отменено Гран-при Азербайджана "Формула-1".

12 июня-4 июля. Отложены 4 матча чемпионата Европы по футболу в Баку.

22 июня-3 июля. Кубок мира по стендовой и пулевой стрельбе: Кубок мира в Баку отменен.

Кроме того, ожидается, что будут отменены и некоторые соревнования во второй половине года.

Начало июля. Матчи Еврокубков по футболу на сезон 2020/2021. Новая дата проведения будет объявлена после заседания Исполнительного комитета УЕФА, которое состоится 17-18 июня.

3 сентября-15 ноября. Матчи сборной Азербайджана по футболу в групповом этапе Лиги наций УЕФА: новая дата проведения соревнований станет известна после заседания Исполнительного комитета УЕФА 17-18 июня.