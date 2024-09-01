Соревнования по триатлону на Паралимпиаде перенесли из-за качества воды в Сене

Соревнования по паратриатлону, которые должны были состояться 1 сентября, перенесены из-за неудовлетворительного качества воды в реке Сене.

Соревнования по паратриатлону, которые должны были состояться 1 сентября, перенесены из-за неудовлетворительного качества воды в реке Сене.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на решение Международного паралимпийского комитета.

Все 11 соревнований с розыгрышем медалей Паралимпиады-2024 предварительно пройдут 2 сентября.

Решение о переносе соревнований было принято по итогам обсуждений представителей Международного союза триатлона и оргкомитета Паралимпийских игр в Париже.

"Последние тесты показали снижение качества воды в реке после дождей, прошедших за последние два дня. В результате качество воды в месте проведения соревнований 1 сентября не подходит для плавания. Было решено назначить соревнования по паратриатлону на 2 сентября", - говорится в сообщении.

В комитете отметили, что 2 сентября - не окончательная дата соревнований. Старты пройдут при условии, что предстоящие тесты воды будут соответствовать установленным пороговым значениям для плавания.

Из-за качества воды в Сене несколько раз переносили соревнования и тренировочные заплывы во время Олимпийских игр в Париже, которые прошли с 26 июня по 11 августа. Несколько спортсменов после купания пожаловались на расстройства желудка. Однако в оргкомитете Олимпиады заявили, что не имеют подтверждений связи заболеваний с водой в Сене. Власти Парижа также отрицали, что плохое самочувствие триатлонистов связано с заплывом в реке.