Соперник Забита Самедова: На ринге вы увидите настоящий бой

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Соперник азербайджанского борца, мастера К 1 Забита Самедова на турнире в Грозном Джевад Потурак поделился мыслями о предстоящем бое.

Как сообщает Report, представитель Боснии и Герцеговины отметил, что они с З.Самедовым знают друг друга уже много лет: "Oн превосходный боец. Однако я еду в Чечню, чтобы сразить своего соперника.

Хочу сказать своему сопернику, что скоро встретимся. На ринге вы увидите настоящий бой".

Отметим, что бой состоится в чеченской столице 22-го августа.