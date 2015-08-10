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    Соперник Забита Самедова: На ринге вы увидите настоящий бой

    Забит Самедов - превосходный боец

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Соперник азербайджанского борца, мастера К 1 Забита Самедова на турнире в Грозном Джевад Потурак поделился мыслями о предстоящем бое. 

    Как сообщает Report, представитель Боснии и Герцеговины отметил, что они с З.Самедовым знают друг друга уже много лет: "Oн превосходный боец. Однако я еду в Чечню, чтобы сразить своего соперника.

    Хочу сказать своему сопернику, что скоро встретимся. На ринге вы увидите настоящий бой". 

    Отметим, что бой состоится в чеченской столице 22-го августа.

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