Сокращено количество медалей на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение сократить количество разыгрываемых медалей на Играх-2024, которые пройдут в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение сократить количество разыгрываемых медалей на Играх-2024, которые пройдут в Париже.

Как передает Report, об этом заявил президент МОК Томас Бах.

"Исполком МОК, рассмотрев предложения комиссии по олимпийской программе, не принял ни одного из 41 события. Напротив, число медальных событий было сокращено с 339 до 329. МОК также ограничил общее число участников Олимпиады до 10 500, учитывая все виды спорта. Это на 600 меньше, чем мы ожидаем в Токио", — отметил Бах.

Также Бах рассказал, что в Играх 2024 года примет участие равное количество мужчин и женщин.

Кроме того, МОК принял решение сократить программу соревнований по тяжелой атлетике на Олимпиаде в Париже.

— В Рио квота для тяжелой атлетики была 260 спортсменов, после она уже была сокращена к Токио до 196, в Париже квота будет 120. Также в тяжелой атлетике было сокращено число комплектов медалей — с 14 до 10. Были упразднены по две весовые категории у мужчин и у женщин. При этом МОК еще не подтвердил проведение соревнований по тяжелой атлетике в Париже, — уточнил спортивный директор МОК Кит Макконнелл.