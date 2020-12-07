О нас
Report Georgia
Аудио новости

Сокращено количество медалей на Олимпиаде

Сокращено количество медалей на Олимпиаде Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение сократить количество разыгрываемых медалей на Играх-2024, которые пройдут в Париже
Индивидуальные
7 декабря 2020 г. 23:46
Сокращено количество медалей на Олимпиаде
Томас Бах

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение сократить количество разыгрываемых медалей на Играх-2024, которые пройдут в Париже.

Как передает Report, об этом заявил президент МОК Томас Бах.

"Исполком МОК, рассмотрев предложения комиссии по олимпийской программе, не принял ни одного из 41 события. Напротив, число медальных событий было сокращено с 339 до 329. МОК также ограничил общее число участников Олимпиады до 10 500, учитывая все виды спорта. Это на 600 меньше, чем мы ожидаем в Токио", — отметил Бах.

Также Бах рассказал, что в Играх 2024 года примет участие равное количество мужчин и женщин.

Кроме того, МОК принял решение сократить программу соревнований по тяжелой атлетике на Олимпиаде в Париже.

— В Рио квота для тяжелой атлетики была 260 спортсменов, после она уже была сокращена к Токио до 196, в Париже квота будет 120. Также в тяжелой атлетике было сокращено число комплектов медалей — с 14 до 10. Были упразднены по две весовые категории у мужчин и у женщин. При этом МОК еще не подтвердил проведение соревнований по тяжелой атлетике в Париже, — уточнил спортивный директор МОК Кит Макконнелл.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Olimpiadada medal sayı azaldıldı

Новости партнеров

Самое важное

В Азербайджане отменяется военное положение
В Азербайджане отменяется военное положение
7 декабря 2020 г. 15:39
Ряду военнослужащих присвоено звание генерал-майора
Ряду военнослужащих присвоено звание генерал-майора
7 декабря 2020 г. 15:24
Президент принял заместителя председателя Палаты депутатов Италии
ФотоПрезидент принял заместителя председателя Палаты депутатов Италии
7 декабря 2020 г. 15:02
В ИВ Джалилабадского района проводится операция, есть задержанные
В ИВ Джалилабадского района проводится операция, есть задержанные
7 декабря 2020 г. 12:08
Названа дата парада Победы
Названа дата парада Победы
5 декабря 2020 г. 18:11
В некоторых городах и районах продлен ужесточенный карантинный режим
В некоторых городах и районах продлен ужесточенный карантинный режим
5 декабря 2020 г. 16:43
Герой, участвовавший в освобождении Губадлы 
Герой, участвовавший в освобождении Губадлы 
5 декабря 2020 г. 16:11
Обнародованы кадры с ГЭС “Суговушан”
Обнародованы кадры с ГЭС “Суговушан”
5 декабря 2020 г. 13:48
Видеокадры села Яншаг Кельбаджарского района
Видеокадры села Яншаг Кельбаджарского района
4 декабря 2020 г. 17:40
МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Франции
МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Франции
4 декабря 2020 г. 17:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi