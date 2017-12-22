Сокращен бюджет Олимпиады-2020 в Токио

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Сокращен бюджет летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в столице Японии - Токио.

Как сообщает Report со ссылкой на Kyodo, бюджет сокращен на 35 млрд иен (примерно 309 млн долларов), и доведен до 1 трлн 350 млрд иен (чуть менее 12 млрд долларов). Предполагавшиеся ранее расходы на проведение соревнований за пределами Токио теперь будут покрываться за счет доходов от Олимпийской лотереи.

Отметим, что первоначально бюджет "Токио-2020" оценивали в 18 млрд долларов, однако организаторы последовательно сократили бюджет.