СМИ: WADA закрыла дела против 95 российских спортсменов

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Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет издание The New York Times.

В распоряжении газеты оказался внутренний доклад WADA, распространенный среди руководителей организации. Из него следует, что агентство в 95 случаях из 96 рассмотренных не нашло убедительных доказательств нарушения антидопинговых правил. При этом имена спортсменов не называются.

"Имеющихся доказательств было недостаточно, чтобы утверждать, что антидопинговые правила были нарушены этими 95 атлетами", - приводит газета слова генерального директора WADA Оливье Ниггли из доклада.

В числе причин, повлиявших на продолжение расследования в отношении указанных россиян по данным газеты является недоступность бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Однако адвокат бывшего руководителя лаборатории отрицает этот факт, подчеркивая, что WADA не приложило достаточных усилий для получения показаний. "Родченков был готов к сотрудничеству", - приводит издание ответ адвоката.