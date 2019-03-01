СМИ: Шумахер впервые замечен после тяжелой травмы

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Семикратный чемпион мира в "Формуле 1" Михаэль Шумахер впервые был замечен посторонними людьми после тяжелой травмы.

Как сообщает Report со ссылкой на журнал Bunte, внимание жителей Мальорки привлек вертолет, который прилетел на виллу 50-летнего Шумахера стоимостью 30 миллионов евро.

Очевидцы утверждают, что на этом вертолете на остров прилетела семья Шумахера, включая Михаэля, которого увидели среди пассажиров.

Отметим, что это первый случай, когда посторонние видели его с 2013 года. Семья и представители Шумахера не комментируют его появление на Мальорке. Неизвестно, остался ли Шумахер на вилле или вернулся домой в Швейцарию.