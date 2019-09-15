​СМИ: Шумахер прошел курс лечения в Париже и покинул Францию

Французские врачи провели на нынешней неделе курс лечения семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Михаэля Шумахера, после чего тот покинул парижский госпиталь имени Жоржа Помпиду. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналист газеты Le Parisien Жан-Мишель Декюжи, занимавшийся темой лечения спортсмена, сообщил в воскресенье в эфире телеканала BFMTV.

"Шумахера доставили в Париж в понедельник, 9 сентября. Во вторник он прошел намеченные лечебные процедуры, а в ночь со среды на четверг его увезли из Франции", - сказал репортер. Он добавил, что "то, как именно лечили Шумахера в Париже, окружено завесой тайны". "Это, судя по всему, были некие экспериментальные методы", - считает Декюжи.

"Нам известно только, что ему делали переливание крови, в которую были добавлены стволовые клетки, которые должны благоприятно воздействовать на состояние всего его организма, включая мозг", - добавил журналист.