СМИ: Шумахер больше не прикован к постели

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ 29 декабря исполняется пять лет с того дня, когда самый успешный гонщик «Формулы-1» Михаэль Шумахер упал, катаясь на лыжах в Мерибеле, и получил серьезную травму головы. Английская газета Daily Mail выпустила статью о его жизни сейчас, передает Report.

По данным издания, Шумахер не прикован к постели. Также он не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Тем не менее, Михаэль Шумахер получает серьезное лечение, которое стоит более чем £5о тыс. в неделю.

После падения у него было диагностировано обширное кровоизлияние в мозг. Господину Шумахеру сделали две операции, после чего его состояние немного улучшилось. В сентябре 2014 года он покинул клинику чтобы, проходить лечение дома.