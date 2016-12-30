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    Михаэль Шумахер потратил на лечение около 14 млн. фунтов за три года

    Недельный курс лечения обходится автогонщику в 115 тысяч фунтов

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Медицинские счета знаменитого немецкого автогонщика Михаэля Шумахера приближаются к отметке в 14 млн. фунтов. 

    Как передает Report, об этом сообщает издание Mirror.

    По данным издания, недельный курс лечения обходится Шумахеру в 115 тысяч фунтов. За три года гонщик потратил на восстановление здоровья 13,8 млн.фунтов.

    В декабре 2013 года на горнолыжной трассе во Франции Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. Бывший гонщик проходит восстановление с сентября 2014 года на своей швейцарской вилле.

    Шумахер выступал в "Формуле-1" с 1991 по 2012 год за команды "Бенеттон", "Феррари" и "Мерседес". Он является семикратным чемпионом мира (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004). Обладает рекордами "Формулы-1" по количеству побед (91), подиумов (155), побед за один сезон (13) и чемпионских титулов подряд (5).

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