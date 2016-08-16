Исполняющий обязанности президента Бразилии не будет присутствовать на закрытии Олимпиады

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Исполняющий обязанности президента Бразилии Мишел Темер не будет присутствовать на церемонии закрытия Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро из-за боязни быть освистанным.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная газета Folha de Sao Paulo.

Издание ссылается на собственные источники в администрации Темера. По их данным, политик стремится избежать негативных эпизодов со своим участием накануне решающего голосования по импичменту Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента Бразилии.

Во время церемонии открытия соревнований исполняющему обязанности президента южноамериканской страны пришлось пережить неприятные моменты. Короткое, 10-секундное выступление политика на стадионе "Маракана" было встречено неодобрительным гулом и свистом. Кроме того, вопреки традиции Темер не был представлен в качестве главы государства, принимающего Олимпийские игры. По данным СМИ, это было сделано по просьбе самого и. о. президента, который старался сократить до минимума число протестов во время церемонии.