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    СМИ: Хабиба Нурмагомедова заподозрили в причастности к ИГ

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ "Сотрудники пограничной службы РФ заподозрили российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в причастности к ИГ и допросили спортсмена на пункте пропуска в аэропорту".

    Как передает Report со ссылкой на Sport-Express, об этом сообщил телеграм-канал "Плохой лейтенант".

    Нурмагомедов вместе с выходцем из Дагестана хотел вылететь в Турцию, но контролеры не стали обращать внимание на известность спортсмена и допросили граждан РФ.

    Прибывшие для подробного опроса оперативники сфотографировались с возмущенным Нурмагомедовым и посодействовали скорейшему прохождению пограничного контроля.

    "Он сфотографировался с Мишей и еще с одним сотрудником, остальных послал на три буквы и улетел", - приводит слова сотрудника Пограничного управления Телеграм-канал "Плохой лейтенант".

    Напомним, что российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов посетил Стамбул, где побывал на съёмках сериала "Возрождение Эртугрула".

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