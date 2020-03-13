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СМИ: Гонки "Формулы 1" могут отложить до Гран-при Азербайджана

​СМИ: Гонки "Формулы 1" могут отложить до Гран-при Азербайджана

Соревнования "Формулы 1" могут быть отложены до Гран-при Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Motorsport, спортивный директор "Формулы 1" Росс Браун провел встречу с командами в связи с темой о начале гонок.

Команды заявили, что логичным решением будет дать старт сезону в Баку. А это значит, что Гран-при Бахрейна, Вьетнама, Нидерландов, Испании и Монако придется отложить.

Отметим, что руководство "Формулы 1" отменило гонку в Австралии, а Гран-при Китая было отложено. Первую гонку сезона - Гран-при Австралии планировалось провести 13-15 марта в Мельбурне. 5 -7 июня должно пройти Гран-при Азербайджана.

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