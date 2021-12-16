Сменился генеральный секретарь НОК Азербайджана, избраны новые вице-президенты

12:38

Состоялось первое заседание Исполнительного комитета НОК Азербайджана в новом составе.

Как сообщили Report в комитете, во время заседания Азер Алиев был избран новым генеральным секретарем Национального олимпийского комитета Азербайджана. Ранее этот пост занимал Агаджан Абиев.

Чингиз Гусеинзаде, Фарид Гаибов и Земфира Мефтахетдинова избраны вице-президентами НОК. Ч.Гусейнзаде повторно избран на новый срок. Министр молодежи и спорта Ф.Гаибов сменил предшественника Азада Рагимова, а З.Мефтахетдинова сменила ранее занимавшего этот пост Хазара Исаева.

Ч.Гусеинзаде поздравил новоизбранных членов Исполнитеьного комитета НОК и пожелал им удачи.