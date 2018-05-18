 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Следующее заседание совета учредителей ВАДА пройдёт в Баку в ноябре

    Об этом сообщается на официальной страничке организации в Twitter

    Баку. 18 май. REPORT.AZ/ Следующее заседание совета учредителей Всемирного антидопингового агентства состоится в ноябре 2018 года в Баку (Азербайджан).

    Как передает Report, об этом сообщается на официальной страничке организации в Twitter.

    17 мая заседание совета учредителей прошло в Монреале (Канада). Также состоялось и заседание исполнительного комитета агентства. На нем было решено продлить статус РУСАДА как не отвечающего кодексу WADA. Организация была лишена аккредитации ВАДА в ноябре 2015 года.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi