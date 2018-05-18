Следующее заседание совета учредителей ВАДА пройдёт в Баку в ноябре

Баку. 18 май. REPORT.AZ/ Следующее заседание совета учредителей Всемирного антидопингового агентства состоится в ноябре 2018 года в Баку (Азербайджан).

Как передает Report, об этом сообщается на официальной страничке организации в Twitter.

17 мая заседание совета учредителей прошло в Монреале (Канада). Также состоялось и заседание исполнительного комитета агентства. На нем было решено продлить статус РУСАДА как не отвечающего кодексу WADA. Организация была лишена аккредитации ВАДА в ноябре 2015 года.