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Скончался знаменитый британский комментатор "Формулы-1"

Скончался знаменитый британский комментатор "Формулы-1" Легендарный британский комментатор автогонок "Формула-1" Мюррей Уокер умер на 98-м году жизни.
Индивидуальные
14 марта 2021 г. 13:56
Скончался знаменитый британский комментатор Формулы-1
Мюррей Уокер

Легендарный британский комментатор автогонок "Формула-1" Мюррей Уокер умер на 98-м году жизни.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, пресс-служба "Формулы-1" не приводит причину смерти.

Мюррей Уокер в молодости был мотогонщиком, во время Второй мировой войны служил в танковых войсках.

Первый раз Уокер работал на Гран-при еще в 1949 году, в 1978 стал штатным гоночным комментатором. В Великобритании Уокер стал синонимом "Формулы-1", продолжая комментировать гонки вплоть до ухода на пенсию в 2001 году.

В 1996 году комментатор был удостоен Ордена Британской империи.

Среди фанатов и СМИ широко расходились его "мюррейизмы": "лидирующая машина абсолютно уникальна! Не считая того, что следующая за ней абсолютной ей идентична"; "с машиной все в порядке, не считая того, что она горит" и др.

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